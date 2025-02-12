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Изменение ключевой ставки ЦБ предложили согласовывать с Госдумой

Изменение ключевой ставки ЦБ предложили согласовывать с Госдумой

Изменение ключевой ставки ЦБ предлагают согласовывать с Госдумой. Как выяснили «Известия», такой законопроект 13 февраля будет внесен в парламент вице-спикером Госдумы Александром Бабаковым, депутатом Николаем Новичковым и главой фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергеем Мироновым.

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