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Удока Азубуйке подпишет двусторонний контракт с «Финиксом»

Центровой Удока Азубуйке (23 года, 208 см) подпишет двусторонний контракт с «Финиксом. Азубуйке – 27-й номер драфта-2020.

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