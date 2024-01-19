В Челябинске запустили новый автобусный маршрут

Новый автобусный маршрут соединил ТРК «Родник» и ЧМК. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, автобус №10к «ТРК «Родник» – Челябэнерго – ЧМК» начал работу сегодня, 19 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии