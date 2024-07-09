Недорогие мини-мойки: какая точно отмоет машину?

Аккумуляторные мини-мойки подойдут тем автовладельцам, которые не имеют возможности поливать машину из шланга, не считаясь с расходом воды, а посещать стационарную автомойку не хотят – либо ее нет поблизости.
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