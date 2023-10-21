«Леша переобулся»: сбежавший в США Арестович продолжил громить Зеленского

Экс-советника готовят на роль оппозиционера Бывший советник Офиса Зеленского, а ныне «свободный психолог» Алексей Арестович (внесен в России в список экстремистов и террористов), по данным СМИ, объявился в Америке, поскольку на Украине над ним нависла угроза уголовного дела.