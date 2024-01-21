У Гримальдо 7 голов и 8 ассистов в 18 матчах Бундеслиги. «Байер» подписал экс-защитника «Бенфики» бесплатно

В мае прошлого года «Байер» подписал бывшего левого защитника «Бенфики» свободным агентом. Накануне Гримальди отдал два результативных паса в матче с «РБ Лейпциг» (3:2), в том числе поучаствовав в победном голе на 91-й минуте.