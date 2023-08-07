Под картиной Магритта «Пятый сезон» найден портрет жены художника

Под красочным слоем одной из работ Рене Магритта найден предполагаемый портрет его жены. На этот раз исследованию ученых подверглась написанная в 1943 году картина под названием «Пятый сезон» из коллекции Королевских музеев изящных искусств Бельгии.
Под красочным слоем одной из работ Рене Магритта найден предполагаемый портрет его жены. На этот раз исследованию ученых подверглась написанная в 1943 году картина под названием «Пятый сезон» из коллекции Королевских музеев изящных искусств Бельгии.
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