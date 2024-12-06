Отношения России и США, запуск "Орешника" как предупреждающий сигнал, перспективы и условия разрешения украинского кризиса, санкции и новый срок Трампа: о чем Лавров сказал Карлсону

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью американскому обозревателю Такеру Карлсону, где высказал свою позицию по ряду актуальных проблем – таких, как специальная военная операция, отношения с США и другими западными странами, стратегическая стабильность.
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