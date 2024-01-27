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Ходаковский: Запад сходит с ума, разгоняя истерику по поводу угрозы со стороны России

Ходаковский: Запад сходит с ума, разгоняя истерику по поводу угрозы со стороны России

Замначальника ГУ Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский отметил, что руководство стран коллективного Запада постепенно сходит с ума, разгоняя истерику по поводу якобы растущей угрозы со стороны России.

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