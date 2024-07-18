Андрей Егоров: Без государства проблемы с пассажирским транспортом не решить

Без повышения роли государства в сфере пассажирских перевозок имеющиеся проблемы не решить. Об этом заявил в интервью «Татар-информу» председатель Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров.
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