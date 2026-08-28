Не без дождей? Синоптики рассказали о погоде в Сахалинской области 29 августа

В субботу, 29 августа, на Сахалине ожидается спокойная погода без осадков. Днем в районах острова температура составит +14…+19 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре.
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