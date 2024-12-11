Сотни вооруженных этнобанд захватят воинские части и полицию: «сирийский» сценарий отработали специально для России

Модест

У нас 75 международных договоров на приём мигрантов. Напринимали во вред себе, пытаясь понравиться "международному сообществу". Очень тяжело всё это теперь денонсировать и отморозиться, можно только какие-то новые условия изобретать для ограничения притока этих мигрантов. Кому интересно, посмотрите договоры по ссылке: https://www.vsrf.ru/documents/international_practice/33652/