МК Jonas EkstrÃƒÂmer\Keystone Press Agency\Global Look Press Вооружённые формирования так называемой «сирийской оппозиции», которые недавно захватили власть в Дамаске, полгода назад сообщили Турции о своих планах начать масштабное наступление против официальных сирийских властей, сообщает Reuters.
Сотни вооруженных этнобанд захватят воинские части и полицию: «сирийский» сценарий отработали специально для России
Комментарии
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Модест
У нас 75 международных договоров на приём мигрантов. Напринимали во вред себе, пытаясь понравиться "международному сообществу". Очень тяжело всё это теперь денонсировать и отморозиться, можно только какие-то новые условия изобретать для ограничения притока этих мигрантов. Кому интересно, посмотрите договоры по ссылке: https://www.vsrf.ru/documents/international_practice/33652/
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13 час.
Николай Першин
Единственный способ помочь Отечеству в момент атаки азиатов, уже сейчас оформлять разрешение на оружие и покупать его. И не быть бессильным скотом, когда наступит такой час.
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13 час.
ВТ
Василий Топчий
Так многие мигранты имеют российское гражданство. Они тоже купят оружие. А диаспоры уже имеют боевые отряды.
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1 мин.
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