Категории получателей социальной доплаты пенсии расширили в Приангарье

Список получателей социальной доплаты к пенсии в Иркутской области пополнился новыми категориями. Помимо неработающих пенсионеров, проживающих в регионе, с пенсией менее 14 087 рублей, региональной доплатой теперь могут воспользоваться и другие категории: Дети-сироты, дети-инвалиды, инвалиды с детства до 18 лет, получающие пенсию по случаю потери кормильца.