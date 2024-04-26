Категории получателей социальной доплаты пенсии расширили в Приангарье

Список получателей социальной доплаты к пенсии в Иркутской области пополнился новыми категориями. Помимо неработающих пенсионеров, проживающих в регионе, с пенсией менее 14 087 рублей, региональной доплатой теперь могут воспользоваться и другие категории: Дети-сироты, дети-инвалиды, инвалиды с детства до 18 лет, получающие пенсию по случаю потери кормильца.
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