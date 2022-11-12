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Экс-врач «Спартака» о Глушакове: «Была очень грязная кампания по дискредитации Дениса. Благодаря бойцовским качествам он преодолел это»

Бывший врач «Спартака» рассказал о кампании по дискредитации Дениса Глушакова.  – Каррера недавно в интервью снова ушел от ответа про промах Глушакова в матче с «Тосно», косвенно намекая, что Денис мог это сделать специально.

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