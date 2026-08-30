МВД Камчатки задержало женщину за кражу водки в Елизово

В Елизово 50-летняя местная жительница была задержана за кражу водки 27 августа 2026 года. Она обязуется возместить ущерб в размере 2 604 рублей.
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