Кадры работы системы ПВО по беспилотникам противника в Курске. Минообороны сообщает о 18 сбитых БПЛА.
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Кадры работы системы ПВО по беспилотникам противника в Курске. Минообороны сообщает о 18 сбитых БПЛА.
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