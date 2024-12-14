Лидер оппозиции в Сирии пообещал распустить все вооруженные группировки в стране

МОСКВА, 15 декабря, ФедералПресс. Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, возглавляющий вооруженную оппозицию в Сирии, заявил что Минобороны распустит все вооруженные группировки на территории страны.
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