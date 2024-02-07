В Салехарде прошел семинар для кандидатов в новый состав Общественной наблюдательной комиссии ЯНАО. Этот институт создан для независимого контроля за обеспечением прав граждан в местах принудительного содержания.
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