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В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности

Повышенный уровень террористической угрозы в Белгородской области продлили до 7 октября.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территории региона продлевается действие желтого уровня террористической опасности до 7 октября.

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