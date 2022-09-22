В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности

Повышенный уровень террористической угрозы в Белгородской области продлили до 7 октября.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территории региона продлевается действие желтого уровня террористической опасности до 7 октября.
Повышенный уровень террористической угрозы в Белгородской области продлили до 7 октября.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территории региона продлевается действие желтого уровня террористической опасности до 7 октября.
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