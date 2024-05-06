«Объективно» с Дмитрием Фуфаевым: как отметили Пасху в Казанском

Новая рубрика «Петербургского дневника» Петербург отметил праздник Пасхи. В храмах города по случаю Светлого Христова Воскресения прошли богослужения, а главное из них состоялось в Казанском кафедральном соборе, на нем присутствовал губернатор Александр Беглов.
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