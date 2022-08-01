Вулицю Азова – на вулицю полку “Азов”. Даугавпілській думі пропонують перейменувати 15 вулиць

Foto: Māris Morkāns/kolāža Активіст перейменування вулиць у Ризі Дідзіс Шенбергс направив до Даугавпілської думи та особисто мера Андрійса Елксніньша листа з пропозицією про перейменування 15 вулиць другого за величиною міста Латвії — “Про встановлений Сатверсм втілення засудження комуністичного тоталітарного режиму і припинення прославлення” вулицю Костянтина Станіславського – на вулицю Паулса Круміньша, колишнього диригента Даугавпілського симфонічного […] Сообщение Вулицю Азова – на вулицю полку “Азов”.