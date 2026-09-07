10-11 сентября в Москве пройдет седьмой Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса

10-11 сентября 2026 года в Национальном центре «Россия» пройдет седьмой Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса, организованный Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Китайского комитета содействия развитию международной торговли, Минпромторга, Минэкономразвития, Правительства Москвы, Агентства стратегических инициатив и объединения «Опора России».