СК проверит адекватность наказания напавшего на полицейских в Петербурге русофоба

Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела о совершении противоправных действий в отношении сотрудника ГИБДД в Петербурге.
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