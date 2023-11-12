СК проверит адекватность наказания напавшего на полицейских в Петербурге русофоба

Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела о совершении противоправных действий в отношении сотрудника ГИБДД в Петербурге.