Актриса Елена Захарова вышла на красную дорожку в обтягивающих кожаных брюках

50-летняя актриса Елена Захарова появилась на публике в обтягивающих кожаных брюках. Звезда «Кадетства» приехала на премьеру фильма «Охота на императора».
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О, нашлись кожаные штаны. Так вот кому шаман их отдал.