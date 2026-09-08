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Газета.ру

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Актриса Елена Захарова вышла на красную дорожку в обтягивающих кожаных брюках

Актриса Елена Захарова вышла на красную дорожку в обтягивающих кожаных брюках

50-летняя актриса Елена Захарова появилась на публике в обтягивающих кожаных брюках. Звезда «Кадетства» приехала на премьеру фильма «Охота на императора».

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