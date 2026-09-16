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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Митрюшкин о «Локо» в зоне стыков: «Хочу заверить болельщиков, что команде эта ситуация тоже не нравится. Будем исправлять. Надеюсь, пауза пойдет на пользу»

Вратарь « Локомотива » Антон Митрюшкин заявил, что игроков не устраивает текущее положение команды.

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