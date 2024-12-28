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Диетолог рассказала о способе улучшить состояние при переедании

Диетолог рассказала о способе улучшить состояние при переедании

Переедание в праздники — совсем не редкое явление. О том, как можно себе помочь, а какие способы, напротив, могут лишь навредить, рассказала врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова «Известиям» 29 декабря.

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