Диетолог рассказала о способе улучшить состояние при переедании

Переедание в праздники — совсем не редкое явление. О том, как можно себе помочь, а какие способы, напротив, могут лишь навредить, рассказала врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова «Известиям» 29 декабря.
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