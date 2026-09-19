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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лионель Скалони: «Мне хотелось бы тренировать молодого Месси. В 22-23 года он был уникальным футболистом»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони вновь высоко оценил Лионеля Месси. Перед последним матчем, в котором он будет руководить форвардом в национальной команде, Скалони признался, что хотел бы поработать с Месси в более молодом возрасте.

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