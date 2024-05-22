От Ломоносова до наших дней: «АиФ» запустил мультимедийный проект об отечественной науке

МОСКВА, 22 мая, ФедералПресс. Стартовал мультиформатный интерактивный проект «Россия – миру», который рассказывает о развитии российской и советской науки и знакомит с великими учеными и их достижениями, ставшими основой цивилизационного развития.
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