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Спаллетти о 2:1 с Украиной: «Италии нужно забивать 3-й, 4-й гол, когда мы можем. Но мне не к чему придраться – команда сыграла хорошо»

Спаллетти о 2:1 с Украиной: «Италии нужно забивать 3-й, 4-й гол, когда мы можем. Но мне не к чему придраться – команда сыграла хорошо»

Итальянцы выиграли дома со счетом 2:1 в матче квалификации Евро-2024. «Мы должны быть довольны, потому что не всегда удается не дать сопернику сделать ни одного навеса.

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