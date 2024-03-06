Никки Хейли может 6 марта принять решение о выходе из предвыборной гонки

Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли может в среду, 6 марта, принять решение о том, продолжит ли она бороться за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии или покинет предвыборную гонку.
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