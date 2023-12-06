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На «раскрутку» в 2024 году петербургский Театр музкомедии готов потратить 2 млн

На «раскрутку» в 2024 году петербургский Театр музкомедии готов потратить 2 млн

Петербургский Театр музыкальной комедии расположен в самом центре города, на Итальянской улице. Казалось бы, учреждение культуры не нуждается в рекламе: на сцене театра ежегодно ставят множество мюзиклов и оперетт для детей и взрослых.

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