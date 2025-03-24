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«Русские друзья, пощадите нас, финнов»: профессор Малинен «сел в лужу» с выступлением на российском ТВ

«Русские друзья, пощадите нас, финнов»: профессор Малинен «сел в лужу» с выступлением на российском ТВ

Финский профессор Туомас Малинен выступил на российском телевидении – и стал настоящей звездой на родине, где его сочли «голосом разума».

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
В отношении русофобии финны очень похожи на трибалтов. И до сих пор ненавидят &quot;коммунистов&quot; (для них это все россияне) и желают нам бедствий. И некоторые даже хотят нас поубивать, например, на &quot;Украине&quot;. Думаю, что их ждет та же судьба, что и трибалтийские вымираты.
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12 час.
ч
чак
Можно, но вы должны называться  княжество Финляндское в составе России.
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11 час.
manuzin55 Манузин
&quot;Кто с мечом к нам придет,от меча и погибнет&quot; АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. Это сказано в далЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕком 1224 году. И за 800 лет ни одной поправки к его словам.
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3 час.
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