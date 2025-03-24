Вадим Кузнецов

В отношении русофобии финны очень похожи на трибалтов. И до сих пор ненавидят "коммунистов" (для них это все россияне) и желают нам бедствий. И некоторые даже хотят нас поубивать, например, на "Украине". Думаю, что их ждет та же судьба, что и трибалтийские вымираты.