ЛДПР сообщила о крупной гибели пчёл в селе Ломовое Липецкой области

В селе Ломовое Липецкой области произошла крупная гибель пчёл, затронувшая более 50 пасек. По предварительным данным, причиной могла стать обработка полей пестицидами в дневное время, когда насекомые находятся в активном лёте.
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