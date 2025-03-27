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Воронежские новости

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Шабанов: «После Чечено-Ингушетии в ЦК мне сказали: «В обкоме тебе делать нечего»

Шабанов: «После Чечено-Ингушетии в ЦК мне сказали: «В обкоме тебе делать нечего»

Не так давно Ивану Михайловичу Шабанову, первому секретарю Воронежского областного комитета КПСС, председателю Воронежской областной думы первого созыва и первому всенародно избранному губернатору Воронежской области, исполнилось 85 лет.

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