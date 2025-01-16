Кандидат в госсекретари США Рубио допустил смягчение санкций против России

Виктор Тимошевский

Уважаемые представители наших СМИ.Убедительная просьба не вводить граждан России в заблуждение своими неподтвержденными сообщениями. Ну как можно понять информацию про Рубио,если одни пишут,что якобы Рубио подтвердил продолжение санкционной политики США в отношении к России.Причем с дальнейшим их усилением.И тут же тремя страницами ниже оказывается,что Рубио выступил с информацией об ослаблении санкций. Вы уж какой нибудь одной линии придерживайтесь,а не так кто что придумает за утренним кофе. Простому обывателю очень сложно разобраться в хитросплетениях ваших фонтанирующих мыслей.