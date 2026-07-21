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Де Поль после ЧМ: «Многие надеялись на поражение Аргентины, распространяя необоснованные теории заговора. Их раздражают наши улыбки и манеры. Горд быть аргентинцем»

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Поль опубликовал сообщение к болельщикам после завершения ЧМ-2026 .

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