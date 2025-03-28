Жильцам дома в Приморске, чьи квартиры пострадали от пожара, выплатят компенсации

Также будут оперативно организованы работы по восстановлению перекрытий и ремонту подъезда Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что поручил начать выплаты компенсаций жильцам дома в Приморске, чьи квартиры пострадали в результате пожара.