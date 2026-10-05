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Крымская газета

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«Знания реально спасают нам жизнь»: боец СВО поздравил учительницу из Крыма с профессиональным праздником

«Знания реально спасают нам жизнь»: боец СВО поздравил учительницу из Крыма с профессиональным праздником

Надежда Погребняк 33 года учит детей в Прудовской школе. Среди её учеников – Гриша, который в 2022 году ушёл на фронт.

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