Асафов: На выборах в Москве отмечена беспрецедентная активность избирателей

В столице фиксируется беспрецедентная активность избирателей на выборах По словам заместителя руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве, политолога Александра Асафова, после первых двух дней голосования на выборах президента России в столице отмечается необычайно высокая активность жителей города.
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