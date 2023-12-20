Пашинян пошёл на грязную провокацию против Путина. Кошки-мышки продолжаются

АндрейБорков

Много чистящих и контролирующих организаций создавать нельзя ни в коем случае! Хрен с кого спросишь, а от порядка и законности даже видимости не будет. Это как с борьбой с браконьерами на море - до уреза берега пограничники браконьеров должны щемить, от уреза берега в заводях, реках, озерах и т.п. должна щемить рыбохрана, совместно с рыбохраной еще пара служб и ведомств должна все контролировать, в море, помимо пограничников всякие природнадзоры и т.п. Результат - с 2021 года по 2023 год включительно на Сахалине увеличилось количество случаев браконьерства. С браконьерами борются, помимо гражданских ведомств, ПС ФСБ, МВД, Росгвардия..... Вспомним кто с браконьерами боролся в СССР! Было всего одно ведомство - рыбинспекция, пограничники брали инспекторов на борт, если на участках Гос.границы отмечались случаи браконьерства. У командиров осмотровых групп ПСКРов были удостоверения НЕШТАТНЫХ РЫБИНСПЕКТОРОВ. Все, более туда ни кто не лез и там был относительный порядок. Сейчас контролеров и борцов как собак не резаных, а порядка хер да маленько! Так и здесь, должен быть кто то один, максимум два ведомства в тесном взаимодействии, тогда будет результат. Если этих контролирующих и борющихся будет от трех и более, тогда хер чего будет.