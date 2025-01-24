Что будут делать свердловские студенты в Татьянин день: пельмени, медовуха и букеты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января, ФедералПресс. В Свердловской области учатся более 250 тысяч студентов, которые приехали в регион не только со всей России, но и из зарубежных стран – Китая, Индии, Египта и многих других.
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