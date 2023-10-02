Водитель улетевшего в кювет школьного автобуса почувствовал себя плохо

t.me/mediamvd Водитель школьного автобуса, который улетел в кювет и перевернулся в Подмосковье, почувствовал себя плохо во время движения и потерял управление, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
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