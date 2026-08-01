Астрологический прогноз на август 2026: перемены и возможности для всех знаков зодиака

Август 2026 года пройдет под знаком перемен, каждая стихия зодиака проживёт этот месяц по-своему. Некоторые встретят волну удачи, другие сохранят уже достигнутое, а третьим предстоит менять планы буквально на ходу.
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