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Царьград

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«Ингосстрах» выявил, что 72% русских доверяют страховым компаниям

«Ингосстрах» выявил, что 72% русских доверяют страховым компаниям

Исследование «Ингосстрах» и НАФИ показало, что 72% русских доверяют страховым компаниям. 90% пользователей довольны процессом оформления полисов, хотя 17% столкнулись с навязыванием услуг, а 14% отметили сложности в сравнении предложений.

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