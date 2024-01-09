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10 важных вопросов эндокринологу

10 важных вопросов эндокринологу

Такие проблемами как лишний вес, хроническая усталость, сахарный диабет, занимается эндокринология. Также специалист может разъяснить, чем угрожает вегетарианская диета, каков вред молока, как продлить молодость, полноценно спать и проводить детоксикацию.

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