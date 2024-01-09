10 важных вопросов эндокринологу

Такие проблемами как лишний вес, хроническая усталость, сахарный диабет, занимается эндокринология. Также специалист может разъяснить, чем угрожает вегетарианская диета, каков вред молока, как продлить молодость, полноценно спать и проводить детоксикацию.
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