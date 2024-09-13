Согласно отчету службы внешней разведки, Запад планирует организовать революцию в Грузии. Об этом рассказал международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
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