Больная раком Наталья Сенчукова перенесла новую операцию

Муж поделился подробностями лечения и состояния певицы. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова Instagram.com/@nsenchukova_officialНаталья Сенчукова и ее муж Виктор Рыбин в 2018 году узнали от врачей о своем страшном диагнозе.