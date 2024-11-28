Больная раком Наталья Сенчукова перенесла новую операцию

Муж поделился подробностями лечения и состояния певицы. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова Instagram.com/@nsenchukova_officialНаталья Сенчукова и ее муж Виктор Рыбин в 2018 году узнали от врачей о своем страшном диагнозе.
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