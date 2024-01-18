Зеленский призвал своих дипломатов активизироваться в вопросе реагирования на обход Россией западных санкций

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении, в четверг, 18 января, заявил, что всем дипломатическим представителям страны необходимо активизировать работу с государствами-партнерами, чтобы те активнее реагировали на каждый случай обхода санкций Россией, – сообщают украинские СМИ.
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