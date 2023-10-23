Подтвердились слухи, что у Лолиты был роман с парнем на 33 года младше

Подтвердились слухи, что у Лолиты был роман с парнем на 33 года младшеЛолита, Коста ЛакостаСлухи о романе между певицей Лолитой Милявской и молодым исполнителем Костой Лакостой впервые появились два года назад.
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