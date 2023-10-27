Были расширины критерии обхода антироссийских санкций

Еврокомиссия: снижение доли ниже 50% фирмой под санкциями может быть маскировкой Еврокомиссия представила новые разъяснения, которые определяют, когда снижение подсанкционной российской компанией доли в другой фирме ниже 50% будет считаться «маскировкой» фактического контроля с целью обойти ограничения Фото: Sean Gallup / Getty Images Европейская комиссия обновила разъяснения, фактически расширяющие основания считать, какая структура действует «от имени или по указанию» российской компании, включенной в санкционный список.